Внимание сотрудников Госавтоинспекции направлено на зоны массового отдыха. Они контролируют соблюдение ПДД участниками дорожного движения и пресекают выявленные правонарушения.
– В основном это нарушения правил стоянки и остановки транспортного средства, – рассказывает командир взвода ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Андрей Капчан. – Некоторые водители максимально близко хотят подъехать к месту отдыха, несмотря даже на установленные соответствующие дорожные знаки, выезжают за пределы проезжей части дороги и оставляют автомобиль на участках с зелеными насаждениями.
За нарушение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 5 базовых величин. За нарушение правил остановки и стоянки в первый раз водителю вынесут предупреждение, а за аналогичные нарушения в течение года – штраф в размере одной базовой величины.
– Пренебрежительное отношение к выполнению Правил дорожного движения, а также мер безопасности в местах массового отдыха нередко приводит к несчастным случаям и гибели людей, – добавил Андрей Капчан.
Фото: ОГАИ Центрального РУВД г. Минска
Опубликовано:
851
В связи с началом лета сотрудники ГАИ начинают дежурить около пляжей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter