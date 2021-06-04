В связи с началом лета сотрудники ГАИ начинают дежурить около пляжей

, – рассказывает командир взвода ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Андрей Капчан.За нарушение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 5 базовых величин. За нарушение правил остановки и стоянки в первый раз водителю вынесут предупреждение, а за аналогичные нарушения в течение года – штраф в размере одной базовой величины., – добавил Андрей Капчан.Фото: ОГАИ Центрального РУВД г. Минска