В святки в Витебске подвели итоги областного конкурса детского творчества «Рождественские мотивы»

Святки – это особый праздничный период, когда Церковь призывает людей радоваться о рождении Богомладенца Христа, они продлятся до Крещения Господня. И в этот период, когда нас сопровождает дух Рождества Христова, подвели итоги конкурса.Выставка в «Маладике» наполняет светом и озаряет души всех посетителей. Участники конкурса рассказывают в своих творениях об истоках Рождества Христова, о своей любви к этому празднику, семейных традициях и своих мечтах. Искушенного зрителя порадуют работы ребят из Лепеля, Шумилино, Миор и Чашников, выполненные из природных материалов. Ангелы ребят из детских садов-яслей Витебского района, райцентров Браслав и Ушачи покоряют чистотой образа и непосредственностью исполнения. Рождественские звезды, зажженные старательными руками учеников художественных школ и школ искусств из Витебска, Орши, Новополоцка, Лепеля, Полоцка сияют разнообразием форм и техникой исполнения. Веселые зимние забавы на рисунках из Дубровинского и Глубокского районов напоминают нам о зиме со снегом, снежками, санками и лыжами. На Шарковщине и в Толочинском районе свято берегут народные традиции и украшают натюрморты праздничным убранством.Каждый юный художник и творец, несомненно, достоин похвал, о чем говорили все члены жюри во главе с председателем комиссии по творчеству, культуре и охране памятников Витебской епархии протоиереем Николаем Прусаковым. Тем не менее, присуждены 1, 2 и 3-и места в трех возрастных группах по разным видам творчества. Отдельно оценивались работы учеников образовательных школ от творений учащихся детских школ искусств и художественных школ.По словам директора Детской школы искусств №3 Витебска «Маладик» Ольги СИвцовой, конкурс призван не только выявить молодые таланты, но и приобщить детей к православной культуре.Впервые из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации мероприятие прошло онлайн. Но полюбоваться изобразительными и декоративно-прикладными творениями в выставочных залах «Маладика» можно до 23 января.