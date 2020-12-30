В Свислочском районе сельчанин упал в колодец

Сегодня ночью спасателям поступило сообщение с просьбой помочь человеку в городском поселке Порозово. Когда подразделения МЧС прибыли туда, в колодце с питьевой водой в сознании находился мужчина. Упал он туда, когда пытался попить воды.Работники МЧС при помощи спасательной веревки и страхующих устройств помогли выбраться пострадавшему и передали медикам. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.Фото МЧС