В Свислочском районе мужчина упал в колодец, сообщает БЕЛТА.
Сегодня ночью спасателям поступило сообщение с просьбой помочь человеку в городском поселке Порозово. Когда подразделения МЧС прибыли туда, в колодце с питьевой водой в сознании находился мужчина. Упал он туда, когда пытался попить воды.
Работники МЧС при помощи спасательной веревки и страхующих устройств помогли выбраться пострадавшему и передали медикам. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.
Фото МЧС
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В Свислочском районе сельчанин упал в колодец
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