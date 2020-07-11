В Светлогорском районе сельчанин спас на пожаре женщину и двоих ее детей

Бедствие в деревни Корени произошло около полуночи. Сельчане увидели, что горит дом землячки, проживающей с двумя детьми: мальчиком 2015 года рождения и девочкой 2012 года рождения и поспешили вызвать спасателей.

Сосед, не дожидаясь их приезда, направился к дому, понимая, что могут пострадать жильцы. Огонь в этом время добрался до крыши. Мужчина стал стучать в окно, разбудил хозяйку, та открыла дверь. Сосед вытолкнул женщину на улицу, а сам устремился к кроваткам с детьми. Вынес обоих на улицу.

К этому моменту прибыли работники МЧС. Они локализовали возгорание, а затем и ликвидировали его. Огонь повредил кровлю дома, имущество внутри.

Со слов односельчан, хозяйка характеризуется посредственно, курит.

- Рассматривая версия пожара - неосторожность при курении, - сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Проводится проверка.