В Светлогорском районе прошел автопробег Мира. Более пяти десятков автомобилей с государственными флагами Беларуси и знаменами общественного объединения «Белая Русь» проследовали по маршруту между двумя знаковыми мемориалами района.
Автопробег стартовал от Колокола Скорби в Светлогорске: памятник посвящен местным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Финальной точкой стал мемориальный комплекс на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола. Историки посчитали, что число погибших здесь равняется 12 Хатыням!
Участие в пробеге приняли неравнодушные светлогорцы. Валентина Малыхина 34 года отработала в детском саду, сегодня она вместе с супругом отправилась защищать будущее Беларуси:
– Мы здесь именно из-за будущего. Я нянчила не одно поколение детей, и мне очень хочется, чтобы они строили свою жизнь в нормальном, стабильном обществе, без потрясений. Поэтому мы здесь, как и десятки наших земляков.
В салоне автомобиля профессионального водителя Максима Синицкого собралась вся семья: жена и двое детей. Они вместе решили, что должны повлиять на то, что происходит в стране, признается Максим:
– На самом деле все начинается внутри каждой квартиры, если родные ругаются – семьи рушатся. Так недолго, ругаясь, и нашу страну развалить, чего очень не хочется. Мы все вместе должны решить, что для нас, белорусов, самое важное.
Именно такие нормальные мирные акция необходимы сегодня в синеокой Беларуси, рассказал участник пробега, депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Тавтын:
– Маршрут автопробега Мира выбран не случайно, эти памятные места говорят о том, сколько жертв было принесено нашим народом ради нормальной, полноценной, мирной жизни современных поколений белорусов. Мы призываем всю страну к миру для того, чтобы не было раскола в обществе. Чтобы Беларусь была единой. Только когда ты чувствуешь уверенность в завтрашнем дне, у тебя есть силы на развитие. Ты можешь строить планы, карьеру, нормально растить и воспитывать детей. История дала нам 75 лет спокойствия, и мы не должны потерять это преимущество. Только вместе мы сможем улучшать качество нашей жизни и развивать страну.
Фото Андрея СИЛИВОНЧИКА
Опубликовано:
459
В Светлогорском районе прошел автопробег Мира
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter