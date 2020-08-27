В Светлогорском районе прошел автопробег Мира

Автопробег стартовал от Колокола Скорби в Светлогорске: памятник посвящен местным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Финальной точкой стал мемориальный комплекс на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола. Историки посчитали, что число погибших здесь равняется 12 Хатыням!Участие в пробеге приняли неравнодушные светлогорцы., сегодня она вместе с супругом отправилась защищать будущее Беларуси:В салоне автомобилясобралась вся семья: жена и двое детей. Они вместе решили, что должны повлиять на то, что происходит в стране, признается Максим:Именно такие нормальные мирные акция необходимы сегодня в синеокой Беларуси, рассказал участник пробега,Фото Андрея СИЛИВОНЧИКА