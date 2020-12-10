59-летний горожанин не вернулся домой 6 декабря. С заявлением о его пропаже обратилась мать, с которой он проживал. Мужчину стали искать и нашли тело на проселочной дороге примерно в полутора километрах от агрогородка Печищи.
Как установлено, погибший часто ходил из райцентра в агрогородок пешком. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
– Обстоятельства произошедшего уточняются, назначены необходимые экспертизы, – сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По предварительной информации, смерть мужчины наступила от общего переохлаждения.
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В Светлогорском районе пропавшего мужчину нашли на проселочной дороге
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК