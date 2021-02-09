Трагедия произошла в деревне Боровики.
Фото из архива
78-летний сожитель хозяйки кирпичного дома отправился утром растопить котел обогрева. Мужчина долгое время не возвращался. 66-летняя женщина пошла проверить, в чем дело, и обнаружила сожителя мертвым в котельной.
Обгорели не только одежда на нем, но и тело. При этом пожара в помещении не произошло, не наблюдалось и задымления.
– Проводится проверка, –сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей. – В качестве версии гибели сельчанина рассматривается неосторожность при обращении с огнем.
Опубликовано:
530
В Светлогорском районе пожилой сельчанин погиб при растопке котла обогрева
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР