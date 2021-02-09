В Светлогорском районе пожилой сельчанин погиб при растопке котла обогрева

Фото из архива

78-летний сожитель хозяйки кирпичного дома отправился утром растопить котел обогрева. Мужчина долгое время не возвращался. 66-летняя женщина пошла проверить, в чем дело, и обнаружила сожителя мертвым в котельной.Обгорели не только одежда на нем, но и тело. При этом пожара в помещении не произошло, не наблюдалось и задымления., –сообщает. –