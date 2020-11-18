В Светлогорском районе перезахоронили красноармейцев и мирных граждан, погибших во время ВОВ

Перезахоронение было сделано в братскую могилу в деревне Чернин, где покоятся более 1130 солдат и офицеров, сложивших свои головы в годы Великой Отечественной войны.Слова благодарности в адрес защитников Родины за их великий подвиг, за наш сегодняшний мирный день прозвучали из уст председателя Николаевского сельсовета Михаила Короля и военного комиссара Светлогорского и Октябрьского районов Александра Иваницкого. Сельчане, члены поискового отряда почтили память павших минутой молчания.Мероприятие по захоронению стало завершающим в деятельности паричских добровольцев из отряда «Эстафета Памяти» в нынешнем году, однако работа по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, будет продолжена. По словам члена отряда Валентины Петровой, ждут своей очереди быть увековеченными на плитах воинского захоронения еще 630 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Светлогорского района от фашистских захватчиков.Фото Вадима Кондрашонка