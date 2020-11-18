Останки 21 воина, а также женщины и ребенка примерно 3-5 лет были подняты членами Паричского поискового отряда «Эстафета Памяти» и военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона на местах боев.
Перезахоронение было сделано в братскую могилу в деревне Чернин, где покоятся более 1130 солдат и офицеров, сложивших свои головы в годы Великой Отечественной войны.
Слова благодарности в адрес защитников Родины за их великий подвиг, за наш сегодняшний мирный день прозвучали из уст председателя Николаевского сельсовета Михаила Короля и военного комиссара Светлогорского и Октябрьского районов Александра Иваницкого. Сельчане, члены поискового отряда почтили память павших минутой молчания.
Мероприятие по захоронению стало завершающим в деятельности паричских добровольцев из отряда «Эстафета Памяти» в нынешнем году, однако работа по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, будет продолжена. По словам члена отряда Валентины Петровой, ждут своей очереди быть увековеченными на плитах воинского захоронения еще 630 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Светлогорского района от фашистских захватчиков.
Фото Вадима Кондрашонка
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В Светлогорском районе перезахоронили красноармейцев и мирных граждан, погибших во время ВОВ
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