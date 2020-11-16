Трагедия произошла в агрогородке Вежны в полночь. Односельчане увидели, что горит дом по соседству и вызвали спасателей. По прибытии огнеборцев постройка была охвачена открытым пламенем. Они сбили и ликвидировали возгорание.
При разборке разрушившихся конструкций в комнате на полу было найдено обгоревшее тело мужчины. По установленной информации погибший 1970 года рождения был арендатором дома, который принадлежит сельчанке. В момент бедствия она находилась по месту своего жительства на другой улице в этом же агрогородке. Со слов соседей, мужчина проживал один, характеризовался отрицательно. Накануне его видели пьяным.
– И рассматриваемая версия бедствия – неосторожность погибшего при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
По факту гибели человека проверку проводит РОСК.
Фото: МЧС
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В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб сельчанин
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