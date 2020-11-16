В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб сельчанин

При разборке разрушившихся конструкций в комнате на полу было найдено обгоревшее тело мужчины. По установленной информации погибший 1970 года рождения был арендатором дома, который принадлежит сельчанке. В момент бедствия она находилась по месту своего жительства на другой улице в этом же агрогородке. Со слов соседей, мужчина проживал один, характеризовался отрицательно. Накануне его видели пьяным., – сообщаетПо факту гибели человека проверку проводит РОСК.Фото: МЧС