В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб молодой мужчина

Трагедия произошла в агрогородке Николаевка за полночь. Односельчане увидели, что горит дом по соседству и вызвали спасателей. К их приезду открытым пламенем было охвачено не только жилье, но и сарай рядом с ним.
Огнеборцы локализовали и ликвидировали возгорание. Обе постройки полностью уничтожены и непригодны для дальнейшего использования. Под обломками конструкций в доме найдено тело 31-летнего внука хозяйки, который здесь проживал.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Жилье не было оборудовано АПИ.
Фото: МЧС Беларуси
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