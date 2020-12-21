В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб молодой мужчина

Огнеборцы локализовали и ликвидировали возгорание. Обе постройки полностью уничтожены и непригодны для дальнейшего использования. Под обломками конструкций в доме найдено тело 31-летнего внука хозяйки, который здесь проживал., – сообщаетЖилье не было оборудовано АПИ.Фото: МЧС Беларуси