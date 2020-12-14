Инцидент произошел в городском поселке Паричи на реке Березина. Легковушку стянуло вниз со скользкого склона, и она зависла между паромом и берегом. Как впоследствии будет выяснено, 35-летний минчанин решил показать 12-летнему сынишке паромную переправу, однако не учел сильного гололеда.
Старший переправы Роман Терещенко позвал на помощь жителя деревни Козловка со спецавтомобилем ЗИЛ-131, легковушку вытащили. Пока шла операция со спасением, мальчика в служебном помещении поста согрели.
– Это еще удача, что автомобиль не вылетел в реку, – замечает Роман Терещенко. – Несмотря на то что лед уже образовался, толщина его неодинаковая, есть промоины.
Форс-мажору поспособствовало и то, что дорога не была обработана песко-соляной смесью. Ее внесли уже после инцидента.
Фото: sn.by
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В Светлогорском районе легковушка зависла между паромом и берегом
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