В Светлогорске водитель спровоцировал погоню ГАИ – на него составлено четыре протокола

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– рассказалаВ конце концов легковушка выскочила на трассу Октябрьский – Паричи – Речица, оказалась в снежном плену и остановилась. Нарушителем оказался двадцатилетний местный житель. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав. По свежему инциденту на гонщика не только составили четыре административных протокола, но и поместили в ИВС.Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома