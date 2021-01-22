Инцидент произошел на одной из улиц райцентра в дневное время. Сотрудники ГАИ подали сигнал жезлом автомобилю Volvo, чтобы его водитель остановился. В ответ тот прибавил скорость и стал уходить. Не возымели действия и последовавшие другие сигналы. Началось преследование практически через весь город.
Архивное фото
– Водитель иномарки нарушал ПДД, ехал с превышением скорости, создавая опасную обстановку, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
В конце концов легковушка выскочила на трассу Октябрьский – Паричи – Речица, оказалась в снежном плену и остановилась. Нарушителем оказался двадцатилетний местный житель. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав. По свежему инциденту на гонщика не только составили четыре административных протокола, но и поместили в ИВС.
Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Светлогорске водитель спровоцировал погоню ГАИ – на него составлено четыре протокола
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ