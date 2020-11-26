В Светлогорске школьник помог предотвратить пожар

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. С возгоранием справились на начальной стадии, таким образом, удалось спасти имущество хозяев квартиры и не исключено, что и здоровье и жизни. Находчивость Ильи отметили районные огнеборцы. Мальчика пригласили в подразделение, где вручили подарки и устроили экскурсию по пожарно-спасательной части.Начальник Светлогорского отдела по ЧС Андрей Высоцкий поблагодарил родителей школьника за хорошее воспитание сына, а Ильюза правильность действий в проблемной ситуации.