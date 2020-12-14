27-летний водитель автомобиля Renault Laguna во время движения в вечернее время врезался в микроавтобус Ford Transit на краю городской дороги. Удар пришелся в левую заднюю часть транспортного средства.
– Пострадал 32-летний пассажир Renault. Его доставили для оказания помощи в больницу, – сообщила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Водитель легковушки оказался в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Проводится проверка.
По данным Госавтоинспекции, за выходные на дорогах региона выявлены 12 нетрезвых водителей и 41 бесправник.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
868
В Светлогорске пьяный бесправник врезался в припаркованный микроавтобус, пострадал его пассажир
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter