В Светлогорске мужчина утонул в Березине в день своего рождения

Трагедия произошла в районе городской набережной в половине двенадцатого дня. Кампания мужчин из четырех человек отдыхала со спиртным. Именинник, ему в этот день исполнился 51 год, решил освежиться, вошел в реку, проплыл некоторое расстояние и вскоре скрылся под водой. Очевидцы поспешили вызвать спасателей-водолазов ОСВОД. Уже через пять минут на месте происшествия была одна группа специалистов, а за ней - и еще одна. Вначале второго часа тело утонувшего было поднято со дна Березины, где глубина доходит до двух с половиной метров. От берега было 10 метров.

Двое приятелей утонувшего поспешили покинуть набережную.

- Течение реки, где произошла трагедия, довольно стремительное, справиться с ним даже опытному пловцу непросто. Погибший вошел в воду в трех метрах от таблички, где говорится, что купаться в данном месте запрещено,- рассказал представитель Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин. - В полутора километрах находится городской пляж, где условия для купания безопасные и базируется пост спасательной станции ОСВОД.

Специалисты в очередной раз акцентируют внимание на том, что купание в запрещенных местах, тем более в нетрезвом состоянии чревато самыми серьезными последствиями. По факту трагедии проводится проверка.