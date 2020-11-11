Убитый мужчина оказался без вести пропавшим. 9 ноября в местную милицию поступило заявление об исчезновении 56-летнего жителя райцентра – он не вернулся с работы. Его пытались искать, но безрезультатно. Труп обнаружил грибник.
– Завернутое в целлофан тело с различными повреждениями свидетельствовало о насильственной смерти. К раскрытию преступления подключились сотрудники уголовного розыска областного УВД. Выяснилось, что горожанина убил его 59-летний работодатель. Вечером 6 ноября они выпивали в автомастерской, во время застолья повздорили и подрались. Хозяин гаража сильно избил собутыльника домкратом и уснул. Пострадавший скончался от полученных травм. Утром мужчина завернул тело в целлофан и вывез в лес, – рассказал подробности произошедшего официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Несмотря на предпринятые меры по сокрытию преступления, избавиться полностью от его следов не удалось. В отношении хозяина СТО возбуждено уголовное дело. Он водворен в ИВС.
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В Светлогорске грибник нашел труп в целлофане
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ