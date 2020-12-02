Молодой горожанин пригласил в гости девушку. Выпили, закусили, пообщались. Ухажер заснул, а проснувшись утром в одиночестве, обнаружил, что пропали не только деньги, но кое-что из имущества и даже некоторые продукты. Недолго думая, парень позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в ее составе был и эксперт-криминалист.
Фото: Иван Яриванович
Специалист обнаружил отпечаток пальца, который мог принадлежать гостье. Так и оказалось – девушку вычислили по базе АДИС «Дакто-2000». Жительница Светлогорска 1996 года рождения оказалась безработной и призналась, что украла имущество пригласившего ее молодого человека. Так как правоохранители сработали быстро, имущество было при ней, его изъяли.
– В отношении жительницы райцентра возбудили уголовное дело. Оно расследовано. Вскоре горожанка предстанет перед судом, – сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.
Фото УГКСЭ по Гомельской области
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В Светлогорске гостья обокрала ухажера, ее нашли по отпечатку пальца
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