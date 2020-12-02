В Светлогорске гостья обокрала ухажера, ее нашли по отпечатку пальца

Фото: Иван Яриванович

Специалист обнаружил отпечаток пальца, который мог принадлежать гостье. Так и оказалось – девушку вычислили по базе АДИС «Дакто-2000». Жительница Светлогорска 1996 года рождения оказалась безработной и призналась, что украла имущество пригласившего ее молодого человека. Так как правоохранители сработали быстро, имущество было при ней, его изъяли., – сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.Фото УГКСЭ по Гомельской области