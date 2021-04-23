В Светлогорске горожанин спас на пожаре соседку

Бедствие произошло в предвечернее время. 28-летний местный житель, находившийся дома, почувствовал запах дыма. Он шел из квартиры на верхнем этаже пятиэтажки, куда мужчина и направился, чтобы узнать в чем дело. Дверь в "двушку", наполненную дымом, оказалась незапертой. На кровати спала 51-летняя хозяйка.
Сосед разбудил ее и вывел на воздух. На место ЧП приехали спасатели. Они справились с возгоранием, очаг которого находился на балконе. В результате там повреждено имущество, а в прилегающей к балкону комнате закопчены потолок и стены.
– В качестве версии пожара рассматривается неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка.
Фото МЧС
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