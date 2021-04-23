В Светлогорске горожанин спас на пожаре соседку

Сосед разбудил ее и вывел на воздух. На место ЧП приехали спасатели. Они справились с возгоранием, очаг которого находился на балконе. В результате там повреждено имущество, а в прилегающей к балкону комнате закопчены потолок и стены., – сообщаетПроводится проверка.Фото МЧС