В Светлогорске правоохранители спасли горожанина от суицида – он попытался снова

Сегодня утром в оперативно-дежурную часть РОВД поступил звонок о том, что в микрорайоне Юбилейный на подоконнике шестого этажа высотки сидит мужчина, намеревается прыгнуть вниз.





К дому прибыли сотрудники РОЧС и ближайший наряд милиции.

– Милиционер патрульно-постовой службы, прапорщик милиции Александр Заремба вместе с напарником побежали к подъезду. Коллега остался контролировать ситуацию внизу. Патрульный поднялся на шестой этаж. Возле квартиры находились сотрудники РОЧС. Они общались с жильцом через закрытую дверь. Им удалось убедить мужчину открыть ее. Увидев незнакомцев, тот бросился к открытому окну. Александр Заремба поймал жильца за свитер в момент прыжка из окна. Работники МЧС помогли милиционеру оттянуть горожанина от подоконника, – рассказали о происходившем в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.





Мужчину уложили на кровать, но тот не сдавался – пытался перерезать себе горло перочинным ножом. 39-летнего горожанина обезвредили и доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

