В Светлогорске два парня погибли в ДТП: возбуждено уголовное дело

Авария случилась 1 октября примерно в 23:15. К настоящему моменту установлено, что 31-летний горожанин, не имея водительских прав, был за рулем BMW. На улице Свердлова в направлении улицы Заводской он не справился с управлением, и авто занесло на встречную полосу. Был совершен наезд на опору ЛЭП, затем автомобиль врезался в дерево.В результате авто разорвало на 2 части: водитель с частью машины оказался в кювете. Пассажиры и вторая часть автомобиля – в другой стороне.От травм водитель и 29-летний пассажир скончались на месте. Еще одного пассажира – 27-летнюю жительницу Светлогорска – госпитализировали в реанимацию Светлогорской ЦРБ. Пострадавшая в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).Следователи просят водителей, которые стали очевидцами ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, записями с видеорегистраторов, обратиться в Светлогорский РОСК по телефону (+375 29) 605-84-88.Фото Светлогорского РОВД