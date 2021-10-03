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  2. В Светлогорске BMW разорвало на части от удара в дерево: погибли два парня

В Светлогорске BMW разорвало на части от удара в дерево: погибли два парня

Поздно вечером 1 октября в Светлогорске случилась страшная авария: два парня скончались на месте. Об этом сообщает местное издание sn.by. 


В минувшую пятницу около 23.20 в городе случилось смертельное ДТП.  Водитель 1990 года рождения, будучи за рулем автомобиля BMW, двигался по ул. Свердлова в направлении ул.Заводской. Молодой человек неправильно выбрал скорость движения, в результате чего автомобиль занесло на полосу встречного движения, после чего был совершен наезд на придорожное дерево. От полученного удара авто разорвало на части. 

Водитель и пассажир 1992 года рождения погибли на месте. Девушка 1993 года рождения, которая также была в салоне, госпитализирована в реанимационное отделение Светлогорской ЦРБ.

Фото Светлогорского РОВД
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