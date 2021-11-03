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  2. В Свердловской области России неизвестные обстреляли больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача

В Свердловской области России неизвестные обстреляли больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача

Неизвестные в Асбесте Свердловской области России открыли стрельбу по автомобилю врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении больных с коронавирусом, и зданию самого медучреждения, пишет ТАСС.


– По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные, – сказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, подтвердив факт обстрела транспортного средства и медучреждения.

Он также добавил, что в настоящее время устанавливаются материальный ущерб и возможные очевидцы инцидента.

Фото: ТАСС
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