В Свердловской области России неизвестные обстреляли больницу для пациентов с COVID-19 и машину врача

Неизвестные в Асбесте Свердловской области России открыли стрельбу по автомобилю врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении больных с коронавирусом, и зданию самого медучреждения, пишет ТАСС.
– По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные, – сказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, подтвердив факт обстрела транспортного средства и медучреждения.
Он также добавил, что в настоящее время устанавливаются материальный ущерб и возможные очевидцы инцидента.
Фото: ТАСС