В Свердловской области России мать убила дочь из-за того, что та не хотела спать

, – сообщилИзначально женщина говорила, что в ее дом проник посторонний, который убил ее малолетнюю дочь. Мать ранее наблюдалась у врачей. Является инвалидом.Заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщина задержана. Решаются вопросы об избрании меры пресечения и назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.