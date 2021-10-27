В Свердловской области России мать убила дочь из-за того, что та не хотела спать

Жительница деревни Уфа-Шигири, находящейся в Свердловской области России, убила свою дочь 2013 года рождения из-за того, что та не хотела ложиться спать, пишет ТАСС.
«Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения оказались несовместимыми с жизнью», – сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Изначально женщина говорила, что в ее дом проник посторонний, который убил ее малолетнюю дочь. Мать ранее наблюдалась у врачей. Является инвалидом.
Заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщина задержана. Решаются вопросы об избрании меры пресечения и назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.