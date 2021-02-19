Следствие установило, что еще в 2008 году заместитель председателя правления Белгазпромбанка Д. Кузьмич, находясь в служебном кабинете председателя правления банка, поставил условие руководителю ООО "Активлизинг" В. Кобяку о передаче взятки за сотрудничество банка с этим предприятием. Взятка была обставлена как продажа части долей супругов Кобяков в уставном фонде "Активлизинга" иностранной компании, подконтрольной Бабарико и Кузьмичу, за символическую сумму. Затем на счета этой компании систематически поступали взятки – вознаграждение должностным лицам банка за сотрудничество с "Активлизингом".
И это далеко не единственный эпизод в той части обвинения, которая касается Кузьмича. Например, лично он (по поручению В. Бабарико) создавал иностранную компанию Compartners OU – одну из многих в той разветвленной сети, которая использовалась в качестве инструмента для вывода взяток. Именно ее номинально ввели в состав учредителей "Активлизинга". Также Д. Кузьмич участвовал в заседаниях с другими заместителями председателя, где обсуждалась дальнейшая преступная деятельность группы. Разумеется, он был прекрасно осведомлен о способах непосредственного получения взяток и предварительных условиях распределения денег.
Можно сказать, к ноябрю 2008 года Кузьмич стал одним из полноправных членов преступной группы, ядро которой формировалось около четырех лет.
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В суде раскрыли некоторые подробности деятельности преступной банковской группы
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Фото: Алексей МАТЮШ