В суде раскрыли некоторые подробности деятельности преступной банковской группы

И это далеко не единственный эпизод в той части обвинения, которая касается Кузьмича. Например, лично он (по поручению В. Бабарико) создавал иностранную компанию Compartners OU – одну из многих в той разветвленной сети, которая использовалась в качестве инструмента для вывода взяток. Именно ее номинально ввели в состав учредителей "Активлизинга". Также Д. Кузьмич участвовал в заседаниях с другими заместителями председателя, где обсуждалась дальнейшая преступная деятельность группы. Разумеется, он был прекрасно осведомлен о способах непосредственного получения взяток и предварительных условиях распределения денег.Можно сказать, к ноябрю 2008 года Кузьмич стал одним из полноправных членов преступной группы, ядро которой формировалось около четырех лет.