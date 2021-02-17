Сегодня к концу дня наконец началось оглашение обвинения. Первый судебный день получился достаточно длинным из-за бесконечной череды в основном бессмысленных ходатайств защиты экс-руководителя банка. Согласно обвинению он еще в 2004 году создал устойчивую группу для совершения должностных преступлений. Формировалась она поэтапно, постепенно втягивая в криминальную историю одного ее участника за другим. Суд продолжится завтра.
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В суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка начали читать обвинение
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК