В суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка оглашены материалы исполненного международного поручения

Фото из архива

Напомню, в этом уголовном деле восемь фигурантов. Все, кроме Виктора Бабарико, вину признали. Ему, бывшему председателю правления банка, предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы, а также бывшие заместители обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» инкриминирована дача взятки в крупном размере.Недавно в суде озвучили любопытные факты. Как следует из материалов, в 2008-2012 годах имели место более 20 случаев, когда счетами компании “Business renovation investment limited” управляли из Франции, Китая, России, Чехии, Великобритании, Австрии, Коста-Рики, Литвы, Италии, Мальдивских островов, Армении, Египта, Австралии, Норвегии и Черногории.Так совпало, что именно в это время в названных странах находился Виктор Бабарико. Он, по версии обвинения, причастен к фактическому управлению названной иностранной компанией.На ее счета, как ранее неоднократно звучало в судебном заседании, поступали незаконные денежные вознаграждения, которые затем распределялись между участниками преступной группы.Интересно, как подобные совпадения объяснит обвиняемый и его адвокаты? Задача не из легких.