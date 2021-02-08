В суде Октябрьского района Могилева продолжается слушание по делу экс-руководителя Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк»

Слушание по делу Сергея Кармызова продолжается в Могилеве. Напомним: его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Кармызов, работавший директором Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», организовал получение подложного кредита на сумму 75 тысяч рублей, уговорив землячку Светлану Цедик оформить кредит на свое имя, а деньги передать бизнесмену и директору ОДО «Арсенал» Владимиру Новикову. В качестве поручителя выступила супруга Новикова – Елена, предоставившая под залог свой автомобиль Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска стоимостью более 100 тысяч белорусских рублей. Впоследствии Цедик, не сомневавшаяся, что Новиковы будут исправно делать взносы, под давлением Кармызова выступила еще и поручителем по другому кредиту, оформленному на ОДО «Арсенал». Как следует из документов, процитированных гособвинителем в зале суда, Цедик все слова Кармызова воспринимала как угрозу, дескать, если она не возьмет кредит, то впоследствии (когда ей это понадобится) не сможет получить его на свои нужды ни в одном банке страны.
За кредит, оформленный на ее имя, но фактическим получателем которого стал Новиков, Цедик пришлось платить самой, когда в феврале 2019 бизнесмена привлекли к уголовной ответственности по статье «Мошенничество» и осудили на 7 лет лишения свободы. Залоговая машина его супруги, как выяснилось, была продана задолго до этого – спустя 2 месяца после того, как Светлана передала Новиковым 75 тысяч рублей.
На прошлом заседании суда Светлана Цедик, в общей сложности отдавшая по чужому кредиту из личных сбережений более 8 тысяч рублей, рассказывала, что после задержания Новикова его жена и Сергей Кармызов предложили ей возглавить ОДО «Арсенал», мотивируя это тем, что предприятие должно работать, чтобы была возможность погашать ее кредит, а также остальные, коих у компании оказалось немало. Она согласилась, поскольку верила, что экс-директор Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», делая такие предложения, выступает в защиту ее интересов и интересов банка.
Показания Кармызова, полностью признавшего свою вину и заверившего, что в ходе следствия никакого – ни психологического, ни физического – давления со стороны правоохранительных органов на него не оказывалось, сегодня были заслушаны в зале суда.
Экс-директор Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка признался, что чувствует вину перед Светланой Цедик, которую «втянул в неприятности»:
– У бизнесмена Новикова была много лет хорошая кредитная история, на его счета поступали немалые суммы, и он исправно платил по кредитам, которые брал в нашем банке. Он заверил, что и этот кредит, оформленный на Цедик, погасит досрочно – вернет деньги не через 5 лет, а в течении 2–3. Когда ему понадобился дополнительный кредит – уже на фирму, я был уверен, что эти средства тоже идут на развитие бизнеса и проблем с выплатами не случится. Когда они возникли по первому кредиту, я давал Светлане деньги на погашение долга. Часть ей пришлось заплатить самой, и я сожалею, что вогнал ее в долги и на ее имущество был наложен арест. О том, что Новиковы собираются продать залоговый дорогостоящий автомобиль, мне было неизвестно.
Следующее судебное заседание назначено на 11 февраля. Мы будем следить за развитием событий.
Фото: БЕЛТА
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В суде Октябрьского района Могилева продолжается слушание по делу экс-руководителя Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк»
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