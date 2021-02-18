В суде оглашают обвинение основному фигуранту – бывшему председателю правления «Белгазпромбанка»

***
Вчера к оглашению обвинения суд смог перейти только в самом конце заседания, поскольку защита Бабарико, похоже, намеренно затягивает процесс, заявляя одно бессмысленное ходатайство за другим. Впечатление, будто адвокаты пытаются максимально оттянуть переход к собранным в деле материалам и доказательствам. Было рассмотрено 8 таких ходатайств стороны защиты, почти по каждому коллегия удалялась в совещательную комнату для разрешения обращения. А все это, как вы понимаете, драгоценное время.
К вечеру прокурор все же перешел к обвинениям. Начал с Виктора Бабарико. Ему инкриминируется получение взяток и легализация преступных доходов в особо крупном размере. В обвинении сказано, что Бабарико организовал из числа своих заместителей группу для систематического получения денег от коммерческих организаций. С января 2004 года по июнь 2020-го группа незаконно получила от коммерсантов не менее 30 млн 491 тыс. Собрал вокруг себя людей, на которых имел влияние и уже через них мог влиять на то, с какими компаниями банк выстраивает кредитные отношения. В состав учредителей тоже вводил своих людей, а они выводили откаты под видом «дивидендов» за границу, а потом и вовсе отдавали наличкой.
(дополняется)
Фото: БЕЛТА
В Украине экс-руководитель “Белгазпромбанка” стал бы уважаемым политиком