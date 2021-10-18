В Судане полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акций протеста

По данным телеканала Al Hadath, полиция Судана выставила кордоны безопасности с целью недопущения штурма здания протестующими. В данный момент там проходит заседание правительства.Лояльные военным силы уже не первый день выходят на акции протеста в Хартуме, поскольку недовольны проводимой гражданскими силами политикой и считают, что неэффективный кабинет министров не делает ничего для улучшения экономического положения граждан своей страны.После свержения находящегося у власти 30 лет президента Омара аль-Башира в 2019 году суданцы были полны надежд, что отныне страна быстро победит нищету, коррупцию и бесправие. Но через два с половиной года стало понятно, что у Судана, который многие годы жил в условиях внутренних распрей, междоусобиц и вооруженных конфликтов, не получится за короткое время ликвидировать тяжелейший политико-экономический кризис. Темпы проведения реформ не устраивают суданцев, которые не стали жить лучше, несмотря на некоторые преобразования. В прошедшую пятницу Хамдук обнародовал дорожную карту по уменьшению растущей напряженности между возглавляемым им гражданским правительством и военными, сообщая, что только на основе диалога, а не "личных трений и рефлексов" можно добиться желаемых результатов. Вместе с тем уже в субботу на улицы Хартума вышли протестующие против правительства, которое два последних года намеревается выстроить баланс в отношениях между военными и гражданскими силами.За последние семь десятилетий суданская армия попыталась почти два десятка раз осуществить государственный переворот, в числе их три были успешными. Последняя из них была предпринята в конце сентября сторонниками аль-Башира.