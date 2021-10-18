В Судане полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акций протеста

Полиция Судана применила 18 октября слезоточивый газ против участников акций протеста, которые требуют отставки правительства Абдаллы Хамдука. Несколько сотен человек пытаются блокировать здание Совмина, добиваясь его роспуска, передает ТАСС.
По данным телеканала Al Hadath, полиция Судана выставила кордоны безопасности с целью недопущения штурма здания протестующими. В данный момент там проходит заседание правительства.
Лояльные военным силы уже не первый день выходят на акции протеста в Хартуме, поскольку недовольны проводимой гражданскими силами политикой и считают, что неэффективный кабинет министров не делает ничего для улучшения экономического положения граждан своей страны.
После свержения находящегося у власти 30 лет президента Омара аль-Башира в 2019 году суданцы были полны надежд, что отныне страна быстро победит нищету, коррупцию и бесправие. Но через два с половиной года стало понятно, что у Судана, который многие годы жил в условиях внутренних распрей, междоусобиц и вооруженных конфликтов, не получится за короткое время ликвидировать тяжелейший политико-экономический кризис. Темпы проведения реформ не устраивают суданцев, которые не стали жить лучше, несмотря на некоторые преобразования. В прошедшую пятницу Хамдук обнародовал дорожную карту по уменьшению растущей напряженности между возглавляемым им гражданским правительством и военными, сообщая, что только на основе диалога, а не "личных трений и рефлексов" можно добиться желаемых результатов. Вместе с тем уже в субботу на улицы Хартума вышли протестующие против правительства, которое два последних года намеревается выстроить баланс в отношениях между военными и гражданскими силами.
За последние семь десятилетий суданская армия попыталась почти два десятка раз осуществить государственный переворот, в числе их три были успешными. Последняя из них была предпринята в конце сентября сторонниками аль-Башира.