В субботу в Беларуси без осадков и от -3 до +14, в понедельник — до 23 тепла

Ветреная без осадков погода ожидается в Беларуси в субботу, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





Утром и днем 11 апреля лишь местами по востоку республики небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). “Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по востоку порывы 15—18 м/с”, — проинформировали синоптики. Температура воздуха ночью по стране от -3 до +3, днем от +6 по северо-востоку до +14 по юго-западу страны.

В воскресенье 12 апреля осадков также не ожидается, лишь днем местами по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -5… +2, днем +8… +15, по юго-западу до +17.

В начале следующей недели станет теплее. В понедельник 13 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер западной четверти 5—10 м/с, ночью по северу порывы до 14 м/с, днем во многих районах порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1… +8, днем от +12 по северо-западу до +23 по юго-востоку страны.