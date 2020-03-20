В субботу прогнозируют до +9 °С, а в воскресенье может выпасть снег

будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западным, северным 4—9 м/с, днем порывы достигнут 12—14 м/с. Ночью столбики термометров покажут -2...+3 °С, при прояснениях до -4 °С, днем воздух прогреется до 0...+6 °С, по юго-востоку до +7...+9 °С.похолодает.будет облачно с прояснениями. В основном по юго-восточной части Беларуси пройдет кратковременный снег. На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северным, северо-восточный 5—10 м/с. Ночью местами, днем на большей части страны ожидаются порывы до 15—20 м/с. Ночью температура воздуха составит -2...-9 °С, максимальная днем -2...+4 °С.прогнозируется переменная облачность. В основном будет без осадков, только ночью и утром по юго-востоку страны пройдет кратковременный снег. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Ветер будет северо-восточный 5—10 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит -4...-10 °С, по северу местами до -12 °С, максимальная днем 0...+5 °С.