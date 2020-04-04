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  2. В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и шокировал Гузееву

В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и шокировал Гузееву

52-летний участник шоу «Давай поженимся!» по имени Александр появился в студии программы на коне и спел песню. С приездом жениха ведущая программы Лариса Гузеева не могла вымолвить ни слова. Запись размещена на YouTube-канале передачи, пишет Лента.ру.

Кадр: «Давай поженимся!» / YouTube

«Ну, принц на коне», — сказала о его ярком появлении астролог Василиса Володина. Гузеева подчеркнула, что такого выхода за 12 лет существования программы еще не было. С мужчиной также был его пес. «Честно говоря, я просто дар речи потеряла», — сказала она.

В ответ на это жених запел песню «Есаул молоденький». При этом в анкете мужчина сообщил, что по образованию является инженером-электриком, а также числится на службе в казачьем войске, бесплатно тренирует детей в секции по плаванию, гордится чином есаула, титулом трехкратного чемпиона России по плаванию и принадлежностью к графскому роду.
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