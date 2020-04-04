В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и шокировал Гузееву

Кадр: «Давай поженимся!» / YouTube

— сказала о его ярком появлении астролог Василиса Володина. Гузеева подчеркнула, что такого выхода за 12 лет существования программы еще не было. С мужчиной также был его пес.— сказала она.В ответ на это жених запел песню «Есаул молоденький». При этом в анкете мужчина сообщил, что по образованию является инженером-электриком, а также числится на службе в казачьем войске, бесплатно тренирует детей в секции по плаванию, гордится чином есаула, титулом трехкратного чемпиона России по плаванию и принадлежностью к графскому роду.