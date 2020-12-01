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В стране вручен первый сертификат соответствия на услуги гостиниц по новому государственному стандарту

С 1 октября в стране заработал новый стандарт на услуги гостиниц. Документ устанавливает общие требования к гостиницам и аналогичным средствам размещения. В нем учтены российские требования, а также подходы к европейской классификации. И сегодня вручен первый сертификат соответствия на услуги гостиниц по новому государственному стандарту. Его получил санаторий «Альфа Радон». Причем ему присвоена категория «пять звезд». 


Данный сертификат является символичным сразу по нескольким критериям. Во-первых, это первый в республике сертификат, который подтверждает соответствие услуг гостиниц новому государственному стандарту. А во-вторых, это первый сертификат, который получает санаторий. Ранее такие объекты размещения не имели возможность получить независимую оценку и соответствующую категорию. Заместитель директора санатория Лариса Янченко рассказала, какая работа была проведена, чтобы получить заветные пять звезд.

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– Мы молодой объект. Нам 5 лет. Когда на уровне маркетинговой стратегии изучали рынок, поняли, что санаториев премиум-класса в стране нет. Поэтому сразу готовились под стандарт пяти звезд. Изначально, когда мы открывались, были озадачены вопросом сертификации. Это было невозможно, т.к. для санаториев не было таких стандартов. И теперь, когда появился новый стандарт, для нас было не сложно пройти сертификацию. Подготовка заняла несколько месяцев. Получив сертификат, мы подтвердили качество оказываемых услуг и размещения гостей. Это и стимул развиваться дальше. 


К слову, согласно новому стандарт, классификация гостиниц проходит в несколько этапов. Она основана на комплексе требований к материально-техническому обеспечению, номенклатуре и качеству оказываемых услуг, уровню обслуживания. Введена балльная оценка в зависимости от категории гостиниц, а также оценка персонала. Дело в том, что раньше требования к гостиницам устанавливались в зависимости от размера номерного фонда. Сейчас же получить звезды могут мини-отели с номерным фондом до 15. Что касается персонала, то внимание уделяется их подготовке, тому, как проходит общение с гостями. Также учитывается знание иностранных языков. При этом костяк требований остался. То есть гостиницам с действующими сертификатами в большинстве своем не придется задумываться, соответствуют они новым требованиям или нет. Все изменения в первую очередь нацелены на потребителя, отмечает директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Александр Скуратов:

– Одним из приоритетов развития экономики Беларуси является сфера гостеприимства. И важнейшее место в этой сфере занимает соответствие требованиям потребителей. Требования потребителей постоянно возрастают, и для этого нужно развивать необходимую инфраструктуру. В свою очередь, инфраструктура гостеприимства предполагает наличие достойных средств размещения. И для того, чтобы эти средства соответствовали ожиданиям потребителя, был разработан соответствующий ГОСТ. Он заменил стандарт 1995 года. В новом стандарте учтены все требования, которые предъявляются в Европе и в России к гостиницам и санаториям. 


Специалисты напоминают, что переход гостиниц, имеющих сертификат и категорию по старому стандарту (срок его действия истекает 1 сентября 2021 года), к новым требованиям будет постепенным. Их оценка и классификация на соответствие новому стандарту пройдут при проведении плановой периодической оценки в течение всего переходного периода – вплоть до 1 сентября 2021 года. Если гостиницы или аналогичные средства размещения уже желают получить сертификат на соответствие новому СТБ, они могут обратиться в аккредитованные органы по сертификации. На право проведения работ по такой сертификации аккредитован орган по сертификации услуг БелГИСС. Сейчас уже поступили заявки от одного санатория Минской области и шести гостиниц из разных регионов страны на прохождение сертификации соответствия на услуги по новому стандарту. 



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Фото: Владимир ШЛАПАК
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