В стране вручен первый сертификат соответствия на услуги гостиниц по новому государственному стандарту

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Данный сертификат является символичным сразу по нескольким критериям. Во-первых, это первый в республике сертификат, который подтверждает соответствие услуг гостиниц новому государственному стандарту. А во-вторых, это первый сертификат, который получает санаторий. Ранее такие объекты размещения не имели возможность получить независимую оценку и соответствующую категорию.рассказала, какая работа была проведена, чтобы получить заветные пять звезд.К слову, согласно новому стандарт, классификация гостиниц проходит в несколько этапов. Она основана на комплексе требований к материально-техническому обеспечению, номенклатуре и качеству оказываемых услуг, уровню обслуживания. Введена балльная оценка в зависимости от категории гостиниц, а также оценка персонала. Дело в том, что раньше требования к гостиницам устанавливались в зависимости от размера номерного фонда. Сейчас же получить звезды могут мини-отели с номерным фондом до 15. Что касается персонала, то внимание уделяется их подготовке, тому, как проходит общение с гостями. Также учитывается знание иностранных языков. При этом костяк требований остался. То есть гостиницам с действующими сертификатами в большинстве своем не придется задумываться, соответствуют они новым требованиям или нет. Все изменения в первую очередь нацелены на потребителя, отмечаетСпециалисты напоминают, что переход гостиниц, имеющих сертификат и категорию по старому стандарту (срок его действия истекает 1 сентября 2021 года), к новым требованиям будет постепенным. Их оценка и классификация на соответствие новому стандарту пройдут при проведении плановой периодической оценки в течение всего переходного периода – вплоть до 1 сентября 2021 года. Если гостиницы или аналогичные средства размещения уже желают получить сертификат на соответствие новому СТБ, они могут обратиться в аккредитованные органы по сертификации. На право проведения работ по такой сертификации аккредитован орган по сертификации услуг БелГИСС. Сейчас уже поступили заявки от одного санатория Минской области и шести гостиниц из разных регионов страны на прохождение сертификации соответствия на услуги по новому стандарту.