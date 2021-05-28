В стране проводится профилактическая акция «Забота»

С наступлением тепла детские площадки – под пристальным наблюдением не только коммунальщиков, но и сотрудников милиции. В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» участковыми инспекторами ИДН Октябрьского РУВД Минска проводятся обследования мест отдыха несовершеннолетних: игровых площадок, школьных стадионов, а также дворовых территорий, чтобы те были безопасны для детских забав.– рассказываетТакже в настоящее время с целью предупредить совершение подростками преступлений и правонарушений сотрудники ОВД во всех учреждениях образования Октябрьского района проводят лекционные занятия по правилам поведения на водоемах, в лесу. Также школьникам напоминают о недопустимости оставления личных вещей без присмотра, в том числе велосипедов и самокатов. Помимо этого, правоохранители указывают на необходимость соблюдения правил дорожного движения.К слову, в 2021 году аварий с участием детей меньше на 6,4%, чем в прошлом.говорит, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2021-м в стране отмечено меньше аварий – с 109 до 102. Однако количество погибших детей увеличилось с четырех до шести. Трое были пассажирами транспортных средств, трое – пешеходами.– рассказывает специалист.Не только автомобильная дорога несет опасность. В этом году три случая травмирования детей произошли на железнодорожных путях.Так как у детей сейчас появится больше свободного времени, они потянутся к заброшенным зданиям.– вспоминает недавний случай правоохранитель.В апреле этого года в Минске из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Мама ушла на кухню. Кроватка стояла рядом с окном.советует Василий Николаевич.Порой дети находят себе занятие на лето не только опасное для здоровья, но и криминальное.Фото Октябрьского РУВД г. Минска