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В стране проводится профилактическая акция «Забота»

Ежегодно с 1 мая по 1 октября сотрудники милиции проводят профилактическую акцию «Забота», проинформировали sb.by в Октябрьском РУВД Минска. 
 

С наступлением тепла детские площадки – под пристальным наблюдением не только коммунальщиков, но и сотрудников милиции. В рамках республиканской межведомственной программы «Забота» участковыми инспекторами ИДН Октябрьского РУВД Минска проводятся обследования мест отдыха несовершеннолетних: игровых площадок, школьных стадионов, а также дворовых территорий, чтобы те были безопасны для детских забав. 

– Хочется отметить, что в теплый период большинство уличных травм дети получают именно на детских площадках. Это происходит либо из-за неосторожности, либо где-то родители недоглядели, либо из-за недостатков детской площадки. В случае выявления каких-либо недостатков данная информация направляется в администрацию Октябрьского района г. Минска для принятия мер по их устранению. Как правило, все изъяны быстро устраняются, – рассказывает старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД г. Минска майор милиции Сергей Сенькевич

Также в настоящее время с целью предупредить совершение подростками преступлений и правонарушений сотрудники ОВД во всех учреждениях образования Октябрьского района проводят лекционные занятия по правилам поведения на водоемах, в лесу. Также школьникам напоминают о недопустимости оставления личных вещей без присмотра, в том числе велосипедов и самокатов. Помимо этого, правоохранители указывают на необходимость соблюдения правил дорожного движения. 


К слову, в 2021 году аварий с участием детей меньше на 6,4%, чем в прошлом. Старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь подполковник милиции Василий Демидович говорит, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2021-м в стране отмечено меньше аварий – с 109 до 102. Однако количество погибших детей увеличилось с четырех до шести. Трое были пассажирами транспортных средств, трое – пешеходами.

– По вине автомобилистов пострадало 77,5% детей. Самыми распространенными нарушениями со стороны несовершеннолетних являются переход дороги в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, использование наушников, полное погружение в телефон, – рассказывает специалист.

Не только автомобильная дорога несет опасность. В этом году три случая травмирования детей произошли на железнодорожных путях. 

– Десятилетняя девочка снимала видео на телефон, не заметила приближающийся электропоезд. Получила травмы, несовместимые с жизнью.  

Так как у детей сейчас появится больше свободного времени, они потянутся к заброшенным зданиям. 

– Месяц назад в Осиповичах 15-летний парень пошел гулять по заброшенному зданию рядом со школой. Ударил ногой по плите, та обрушилась… И парень остался инвалидом, – вспоминает недавний случай правоохранитель. 

В апреле этого года в Минске из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Мама ушла на кухню. Кроватка стояла рядом с окном. 

– Лучше детям не показывать, как открываются окна. Не нужно ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не смог забраться самостоятельно на подоконник, – советует Василий Николаевич.

Порой дети находят себе занятие на лето не только опасное для здоровья, но и криминальное. 

– Основные преступления, которые совершаются подростками, – кража, хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Сюрпризом становится то, что хорошие дети становятся наркосбытчиками. Поэтому важно, чтобы родители знали, чем занимается их ребенок. Именно семья несет ответственность за детей – не школа, не учителя. Мама с папой должны стать другом своему сыну или дочери. 

Фото Октябрьского РУВД г. Минска
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