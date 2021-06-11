В стране продолжается модернизация системы совершения административных процедур

Модернизированная система совершения административных процедур позволит бизнесу контактировать с государством дистанционно, сведет к минимуму общение представителей деловых кругов с государственными служащими. Помимо упрощения совершения таких процедур все это еще и значительно снизит коррупционные риски.
Такую мысль высказал журналистам министр экономики Александр Червяков по окончании совещания у Президента по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности. Комментируя состоявшийся на высшем уровне разговор, министр отметил:
– То, что сегодня рассмотрен проект указа по совершенствованию системы административных процедур – это только первый шаг к дальнейшей нашей большой работе. Сегодня мы навели порядок с самими процедурами, очистили их от лишних, дублирующих процедур. Скомпоновали их достаточно четко, понятно и, самое главное, сегодня подготовили реестр процедур. По сути, это такая цифровая площадка, одно окно для наших предприятий, куда они могут направить заявление, и дальше это заявление должно уже автоматически двигаться в зависимости от тех направлений, которые необходимо урегулировать предприятию.
По словам Александра Червякова, предложенный проект указа Президент поддержал. Дальше работа будет вестись в тесном контакте с предпринимательскими кругами, бизнес-союзами:
– Глава государства поручил пересмотреть перечень административных процедур и кардинально сократить их. Над этой задачей мы будем работать в самое ближайшее время.
Министр сделал акцент на том, что эту работу надлежит рассматривать в контексте развития положений Декрета Президента № 7 «О развитии предпринимательства», который и поставил задачу оптимизации административных процедур:
– Это то, что сегодня мы уже сделали – первый шаг в рамках Декрета № 7. Последующая работа – это продолжение тех задач, которые нам Глава государства поставил в Декрете.
При этом Александр Червяков обратил внимание на то, что система совершенствуется не только в интересах частного бизнеса, но и всех субъектов хозяйствования:
– Административными процедурами пользуются все: и государственные, и частные, и иностранные предприятия. И Глава государства обратил наше внимание на то, что данная работа должна вестись не только чиновниками, но с участием бизнеса, парламентариев, и эту работу мы будем в ближайшее время активно разворачивать.
Министр сообщил, что реестр административных процедур в настоящее время фактически сформирован, теперь необходимо развивать другие направления:
– Этот перечень остается на уровне Правительства для того, чтобы мы могли быстро вносить изменения. Второе – переходим от перечня к электронной площадке, где будет находиться информационная база всех процедур, и предприятия, входя на эту электронную площадку, получат максимум информации по любой процедуре. Дальше эта информационная площадка будет являться «одним окном» для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, на котором у каждого регулятора будет свой электронный продукт, посредством которого будет осуществляться конкретная процедура. Сейчас эту архитектуру мы отрабатываем, и задача у нас до 1 января 2024 года завершить все работы.
Кроме всего прочего, заметил министр, обновленная система будет содействовать и снижению коррупционных рисков:
– Это одна из задач, которую мы перед собой ставили, – снизить контакт между чиновником и предпринимателем. И на это нацеливаем саму систему.
Фото: БЕЛТА
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В стране продолжается модернизация системы совершения административных процедур
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