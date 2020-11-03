Об этом сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов.
Фото из архива
– Если оценивать ситуацию, которая была в самом начале, и то, что есть сейчас, можно сказать, что нами наработан большой опыт. Но это не должно расслаблять. Есть хорошая спайка, взаимопомощь между специалистами в разных областях, утерять ее сейчас было бы крайне неправильно. Что такое вторая волна? Это когда подъем заболеваемости коронавирусом наслаивается на сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Вторая волна всегда бывает серьезной, поэтому сейчас нельзя расслабляться. Нужно вспомнить все подходы и рекомендации, которые были выработаны во время первой волны.
По словам Игоря Карпова, инфекцию люди переносят так же, однако медики ждут тенденцию облегчения течения коронавируса.
– Потому что это логично. Вирус, который пытается занять много биологических ниш, рано или поздно теряет активность. Но серьезных случаев заболевания все еще много, поэтому нельзя терять бдительность. Рекомендации остаются теми же. Во-первых, обязательно придерживайтесь социальной дистанции в полтора метра. Во-вторых, важно проветривать помещение, это очень эффективно. Ну и в-третьих, никто не отменял ношение масок. Вокруг этой темы было сломано много копий. Если в более спокойной обстановке некоторые не обращали на маски внимания, то теперь это очень важно. Маски не защитят на 100 процентов от заражения, но снизят вирусный объем, который циркулирует в воздухе.
По словам Игоря Карпова, сейчас в стране перепрофилируется коечный фонд для пациентов с коронавирусом.
– Существует достаточно большой резерв. Увеличиваются кислородные точки, контролируется на местах количество аппаратов ИВЛ. Мы готовы к работе.
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В стране организован достаточный резерв коечного фонда для помощи пациентам с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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