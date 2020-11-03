В стране организован достаточный резерв коечного фонда для помощи пациентам с COVID-19

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По словам Игоря Карпова, инфекцию люди переносят так же, однако медики ждут тенденцию облегчения течения коронавируса.По словам Игоря Карпова, сейчас в стране перепрофилируется коечный фонд для пациентов с коронавирусом.