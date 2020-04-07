В странах ЕАЭС идет ратификация протокола об общем электроэнергетическом рынке

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня рассмотрела информацию о результатах мониторинга выполнения Программы формирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) ЕАЭС в 2019 году, информирует сайт ЕЭК.

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Создание этого рынка предусмотрено Договором о ЕАЭС. Решениями Высшего Евразийского экономического совета утверждены концепция и программа его формирования.Ключевым событием 2019 года стало подписание 29 мая главами государств ЕАЭС международного договора об общем электроэнергетическом рынке. Документ сформирован в виде Протокола к Договору о ЕАЭС и содержит изменения раздела ХХ Договора.— уточнили в ЕЭК.Кроме этого, 20 декабря прошлого года главы государств евразийской пятерки утвердили план мероприятий, которые следует выполнить до начала работы ОЭР ЕАЭС. Его запуск планируется не позднее 1 января 2025 года со вступлением в силу четырех правил функционирования рынка. Это правила взаимной торговли электрической энергией, правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи, правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) и правила информационного обмена на ОЭР союза.Также план мероприятий предусматривает утверждение положения о развитии межгосударственных электрических сетей, формы договора о присоединении к рынку, регламентов централизованной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке союза и ряда других нормативных актов. В плане речь идет и о тестовых испытаниях технологической основы ОЭР союза, в том числе электронной системы торговли электроэнергией.

В 2020 году продолжается работа по формированию общего электроэнергетического рынка союза, в первую очередь по согласованию проектов правил функционирования ОЭР ЕАЭС.