В столкновениях полиции с исламистами в Пакистане погибли восемь человек

Столкновения вспыхнули после попыток полицейских препятствовать маршу сторонников TLP в пакистанскую столицу с целью добиться освобождения из тюрьмы лидера организации Саада Хуссейна Ризви.27 октября власти Пакистана заявили, что намерены рассматривать организацию в качестве воинствующей группировки.Активисты TPL возобновили антиправительственные выступления после отказа правительства выполнить их требование о высылке из страны посла Франции. Порядка 8 тыс. исламистов начали свой марш, который был отсрочен в конце минувшей недели на время переговоров с властями, из административного центра провинции Пенджаб города Лахора на Исламабад.Сторонники TLP призывали правительство освободить из тюрьмы лидера организации Ризви, выслать посла Франции и прекратить торговые связи с этой страной за размещение карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo. На переговорах власти Пакистана выразили готовность выполнить все требования TLP, но отказались экстрадировать из страны посла Франции, так как подобный шаг может нанести ущерб отношениям Исламабада с ЕС.