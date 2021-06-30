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В столице задержали минчанина, который порезал лицо женщины ножом

Сотрудники городского отдела милиции Фрунзенского РУВД нашли преступника в тот же день, когда на линию 102 поступило сообщение об инциденте. Об этом проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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Краткая предыстория: сегодня утром, 30 июня, на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный выбежал из кустов на минской улице Скрипникова, набросился на женщину и порезал ей лицо ножом.

Позже сотрудники милиции установили личность предполагаемого злоумышленника по приметам – это 37-летний житель Минска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательства и хулиганства.

Как уточнила пресс-секретарь МВД, «сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа». Она также добавила, что «по данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы».

Видео: ГУВД Мингорисполкома
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