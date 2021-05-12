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В столице за выходные задержан 31 нетрезвый водитель

За минувшие выходные в столице произошло 164 аварии, из них три ДТП с пострадавшими. За управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии задержан 31 водитель, 181 получил штраф за несоблюдение скоростного режима. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Отмечается, что сотрудники ГАИ пресекли 82 случая вождения транспортных средств лицами, не имеющими права управления. За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержаны 214 водителей. Также сообщается, что 336 пешеходов нарушили ПДД, 47 из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы пресекли 215 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ столицы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.

Фото: БЕЛТА
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