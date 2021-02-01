В столице в 2021-м планируется капитально отремонтировать более миллиона кв. м жилья

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Об этом заявил начальник управления жилищного хозяйства Минжилисполкома Андрей Ромашко.Он также пояснил: всего по стране планируется ввести в эксплуатацию после капремонта 3,54 млн кв. м жилья.В Минске планируемый объем составляет более 1 млн кв. м, в Минской и Могилевской областях – по 395 тыс. кв. м, в Брестской области должны выполнить капремонт 360 тыс. кв. м, на Витебщине – 490 тыс. кв. м, в Гомельской области – 495 тыс. кв. м, на Гродненщине – 365 тыс. кв. м.В 2020 г. было капитально отремонтировано 3,156 млн кв. м общей площади жилья, или 2,7% всего жилого фонда страны.