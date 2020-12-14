В столице торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику после капитального ремонта

Сегодня у тысяч жителей столичного Фрунзенского района праздник – после капитального ремонта открылась 20-я городская поликлиника.
В разгар пандемии коронавируса нагрузка на амбулатории возросла во много раз. Врачи с ней, конечно, справляются, но помощь никогда не бывает лишней. Сегодня в полку прибыло: как нельзя кстати после капитального ремонта открылась 20-я городская поликлиника. На торжестве присутствовали почетные гости: председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, мэр Минска Владимир Кухарев и многие другие.
Чуть больше года врачи 20-й поликлиники принимали своих пациентов на базе других медучреждений. Работать, признаются, было сложно, но результат стоит того. Роскошно отремонтированная поликлиника откроет двери для горожан уже завтра в семь утра, а сегодня экскурсию по ней провели для гостей и журналистов.
– Я рада поздравить всех со знаковым событием, в этом году оно как никогда актуально, – приветствуя медиков и гостей, отметила Наталья Кочанова. – Вопросы оказания помощи гражданам очень важны для нас в этой непростой эпидемиологической обстановке. Власти Минска делают все, чтобы в городе появлялись новые объекты здравоохранения, а также модернизировались те, что работают давно. Это существенная помощь нашим людям, ведь большая часть пациентов лечится амбулаторно. Благополучие и здоровье граждан – приоритетные направления в государственной политике.
Наталья Кочанова поблагодарила строителей, которые за короткий срок сделали ремонт. А также обратилась со словами поддержки к медикам, работающим в поликлинике, и пожелала пациентам квалифицированной помощи и всего самого доброго.
По словам главного врача поликлиники Ольги Язневич, поликлиника обслуживает более 55 000 человек. Только вдумайтесь – это же целый город Слоним! После ремонта в медучреждении обновилась регистратура, в фойе установили цифровое табло с расписанием всех врачей. В поликлинике работает большое травматологическое отделение и два отделения стоматологии, а с 1 января откроется кабинет районного онколога. Поликлиника практически на 100 процентов укомплектована узкими специалистами и на 60 процентов – врачами общей практики. Но все еще впереди!
Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, Наталья Кочанова поинтересовалась, как осуществляется прием пациентов с температурой. Председателю Совета Республики сообщили, что для таких больных организовали отдельный вход – их принимают в инфекционных кабинетах. В поликлинике также создано 8 контактных групп, которые выезжают к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Интересуясь ситуацией в целом, Наталья Кочанова задала вопрос о проблемах, которые волнуют главного врача. Ольга Язневич не стала скрывать: узким специалистам, которые обычно не сталкивались с терапевтическим профилем, непросто работать с инфицированными коронавирусом.
– Вы затронули важный вопрос, – отметила председатель Совета Республики. –У меня нет сомнений, что врачи со всем справляются, но нужно им оказать помощь. Хорошо, если наши специалисты-инфекционисты периодически будут для профильных врачей поликлинического звена проводить мастер-классы.
После обширной экскурсии посетители не скрывали восторга. Жанна Казачонок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, поделилась впечатлениями:
– Без преувеличения скажу: это одна из лучших поликлиник с замкнутым циклом оказания помощи. Реконструкции зданий медучреждений проходят в столице в плановом порядке. Например, сейчас идет ремонт в 15 и 16-й поликлиниках, а также в 4, 5 и 11-й больницах. С учетом современных технологий получается разработать логистически грамотные проектные решения – для жителей города это большая помощь. Хочу всем еще раз напомнить: берегите себя, соблюдайте дистанцию и носите маски. Тогда все у нас будет хорошо.
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В столице торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику после капитального ремонта
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Фото: Александр КУШНЕР