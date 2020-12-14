В столице торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику после капитального ремонта

В разгар пандемии коронавируса нагрузка на амбулатории возросла во много раз. Врачи с ней, конечно, справляются, но помощь никогда не бывает лишней. Сегодня в полку прибыло: как нельзя кстати после капитального ремонта открылась 20-я городская поликлиника. На торжестве присутствовали почетные гости:и многие другие.Чуть больше года врачи 20-й поликлиники принимали своих пациентов на базе других медучреждений. Работать, признаются, было сложно, но результат стоит того. Роскошно отремонтированная поликлиника откроет двери для горожан уже завтра в семь утра, а сегодня экскурсию по ней провели для гостей и журналистов.– приветствуя медиков и гостей, отметила Наталья Кочанова. –Наталья Кочанова поблагодарила строителей, которые за короткий срок сделали ремонт. А также обратилась со словами поддержки к медикам, работающим в поликлинике, и пожелала пациентам квалифицированной помощи и всего самого доброго.По словам, поликлиника обслуживает более 55 000 человек. Только вдумайтесь – это же целый город Слоним! После ремонта в медучреждении обновилась регистратура, в фойе установили цифровое табло с расписанием всех врачей. В поликлинике работает большое травматологическое отделение и два отделения стоматологии, а с 1 января откроется кабинет районного онколога. Поликлиника практически на 100 процентов укомплектована узкими специалистами и на 60 процентов – врачами общей практики. Но все еще впереди!Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, Наталья Кочанова поинтересовалась, как осуществляется прием пациентов с температурой. Председателю Совета Республики сообщили, что для таких больных организовали отдельный вход – их принимают в инфекционных кабинетах. В поликлинике также создано 8 контактных групп, которые выезжают к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.Интересуясь ситуацией в целом, Наталья Кочанова задала вопрос о проблемах, которые волнуют главного врача. Ольга Язневич не стала скрывать: узким специалистам, которые обычно не сталкивались с терапевтическим профилем, непросто работать с инфицированными коронавирусом.– отметила председатель Совета Республики.После обширной экскурсии посетители не скрывали восторга., поделилась впечатлениями: