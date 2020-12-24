В столице состоялись финальные мероприятия республиканского патриотического проекта «Память сердца»

В юбилейный год освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла – уроженцах Беларуси, собранный активистами БРСМ в ходе молодежного марафона «75», собран в печатной версии альбома, а к 75-летию Великой Победы Союз молодежи запустил виртуальную версию реликвии.После церемонии открытия электронного альбома у монумента Победы состоялся митинг-реквием «Память сердца»: под звуки военного оркестра Минской военной комендатуры участники мероприятия возложили цветы к монументу Победы и Вечному огню.Патриотический проект «Память сердца» стартовал в Дятловском районе Гродненской области 13 декабря., - уверенаВсего за две недели проведено более 270 патриотических мероприятий «Память сердца». Участие в них приняла вся страна от маленьких деревень до областных центров. Везде прошли митинги-реквиемы, возложения цветов и создание логотипа проекта «Память сердца» из лампадок.По словам первого секретаря Минского горкома БРСМ Романа Бондарука, в год 75-летия Великой Победы ребята искренне откликнулись на предложение об участии в проекте. Молодые люди делятся историями прадедушек и прабабушек, интересуются их участием в боевых действиях.- отметил Роман Бондарук.Едины в таком же мнении и сами участники акций.Магистрант БГПУ Александр Давыдовский:Для историка самое главное – объективность фактов. В первую очередь должна быть правда. Историческая правда бывает и горькой, но именно с таких позиций мы должны давать детям представление о тех событиях.Студентка Международного государственного института им. Сахарова Вероника Медушевская:В нашем институте есть волонтерский отряд – мы постоянно помогаем ветеранам. Убираем снег во дворе, покупаем продукты, доставляем рецепты, постоянно держим связь.Студентка Международного университета МИТСО Екатерина Гладышева:В университетах и школах сейчас проводят постановочные сражения, реконструируют бои, ездят на раскопки – система образования очень много делает, чтобы молодежь в этом плане просвещалась.