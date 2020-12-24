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В столице состоялись финальные мероприятия республиканского патриотического проекта «Память сердца»

В мемориальном зале в честь погибших Героев Советского Союза за освобождение Беларуси (площадь Победы) сегодня торжественно открыт электронный альбом памяти «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Это продолжение молодежной инициативы по созданию национального альбома памяти, которую 9 мая 2019 года поддержал Президент. Проект стал неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы».


В юбилейный год освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла – уроженцах Беларуси, собранный активистами БРСМ в ходе молодежного марафона «75», собран в печатной версии альбома, а к 75-летию Великой Победы Союз молодежи запустил виртуальную версию реликвии.



После церемонии открытия электронного альбома у монумента Победы состоялся митинг-реквием «Память сердца»: под звуки военного оркестра Минской военной комендатуры участники мероприятия возложили цветы к монументу Победы и Вечному огню.



Патриотический проект «Память сердца» стартовал в Дятловском районе Гродненской области 13 декабря.

- Это очень символичная дата: 78 лет назад на Дятловщине расстреляно около семи тысяч евреев. Дальше этот проект объединил все области страны. Ведь трагедия Великой Отечественной затронула не только каждую семью, но и каждый уголок нашей страны. Наша задача сейчас – доносить правду о подвиге героев, хранить память о солдатах Победы, - уверена секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.



 Всего за две недели проведено более 270 патриотических мероприятий «Память сердца». Участие в них приняла вся страна от маленьких деревень до областных центров. Везде прошли митинги-реквиемы, возложения цветов и создание логотипа проекта «Память сердца» из лампадок.

По словам первого секретаря Минского горкома БРСМ Романа Бондарука, в год 75-летия Великой Победы ребята искренне откликнулись на предложение об участии в проекте. Молодые люди делятся историями прадедушек и прабабушек, интересуются их участием в боевых действиях.

- Эта акция не только собирает воспоминания, но и призывает не допустить повторения тех страшных времен, - отметил Роман Бондарук.



Едины в таком же мнении и сами участники акций.

Магистрант БГПУ Александр Давыдовский:

- Студенты Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка с трепетом относятся к таким мероприятиям. Нам, как будущим учителям, предстоит сохранить память и наследие наших предков. А события Великой Отечественной войны – основополагающие для развития нашего независимого государства.

Для историка самое главное – объективность фактов. В первую очередь должна быть правда. Историческая правда бывает и горькой, но именно с таких позиций мы должны давать детям представление о тех событиях.

Студентка Международного государственного института им. Сахарова Вероника Медушевская:

- Эта акция стала очень актуальной, ведь с каждым годом память о наших героях слабеет. А этот проект помог восстановить какие-то моменты, о которых рассказывали бабушки и дедушки или рассказывали на уроках истории. Эта память должна передаваться и дальше, нашим детям и внукам. Именно мы, молодежь, будем хранить ее в будущем.

В нашем институте есть волонтерский отряд – мы постоянно помогаем ветеранам. Убираем снег во дворе, покупаем продукты, доставляем рецепты, постоянно держим связь.



Студентка Международного университета МИТСО Екатерина Гладышева:

- Патриотическое становление молодежи очень важно. Нельзя забывать подвиг наших предков. Я считаю, что наши ровесники обязательно должны участвовать в подобных акциях и проявлять инициативу. Было очень интересно – проехали по Беларуси, посетили много музеев, запомнилось.

В университетах и школах сейчас проводят постановочные сражения, реконструируют бои, ездят на раскопки – система образования очень много делает, чтобы молодежь в этом плане просвещалась. 


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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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