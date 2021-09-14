В столице Сомали прогремел мощный взрыв. Есть жертвы

В столице Сомали Могадишо 14 сентября прогремел взрыв, информирует ТАСС.
Информация о произошедшем представлена в местных СМИ. Как пишет портал Garowe, по предварительным данным, в результате инцидента погибли как минимум 10 человек. Портал Somali Guardian сообщил, что взрыв прогремел в районе Вададжир на контрольно-пропускном пункте на подъезде к военной академии. По сведениям издания, на месте происшествия действовал террорист-смертник, который подорвался рядом с бойцами службы безопасности.
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