SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В столице пройдет специальное комплексное мероприятие по предупреждению бытовых преступлений

В столице пройдет специальное комплексное мероприятие по предупреждению бытовых преступлений

За девять месяцев текущего года на территории города Минска произошло 9 убийств и покушений на убийство. А также зарегистрировано 20 фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений своим членам семей. Чтобы предотвратить подобные преступления правоохранители с 25 по 30 октября проведут комплексное мероприятие "Быт". 


– Основными причинами совершения данных преступлений является злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения, – говорит начальник УОПП ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов.

Правоохранители совместно с представителями управлений образования и социальных служб посетят по месту жительства семьи, в которых ранее происходили семейные скандалы, проведут профилактические беседы с лицами, совершающими данные правонарушения, разъяснят им возможные последствия дальнейшего противоправного поведения, членам семей доведут рекомендации по правилам поведения в случае возникновения конфликтных ситуаций в будущем.

– В отношении тех, кто не пожелал стать на путь исправления, будут применяться меры воздействия, предусмотренные административным и уголовным законодательством, рассматриваться вопрос о направлении в лечебно-трудовые профилактории. К повторно допустившим административные правонарушения в отношении членов семей будут применены защитные предписания, в том числе с обязанностью покинуть жилые помещения на срок до одного месяца, – заключил Сергей Горохов.

yankovich@sb.by

Фото Алексея ВЯЗМИТИНОВА, БЕЛТА и Следственного комитета.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы