В столице пройдет специальное комплексное мероприятие по предупреждению бытовых преступлений

, – говорит

Правоохранители совместно с представителями управлений образования и социальных служб посетят по месту жительства семьи, в которых ранее происходили семейные скандалы, проведут профилактические беседы с лицами, совершающими данные правонарушения, разъяснят им возможные последствия дальнейшего противоправного поведения, членам семей доведут рекомендации по правилам поведения в случае возникновения конфликтных ситуаций в будущем.

– В отношении тех, кто не пожелал стать на путь исправления, будут применяться меры воздействия, предусмотренные административным и уголовным законодательством, рассматриваться вопрос о направлении в лечебно-трудовые профилактории. К повторно допустившим административные правонарушения в отношении членов семей будут применены защитные предписания, в том числе с обязанностью покинуть жилые помещения на срок до одного месяца, – заключил Сергей Горохов.

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Фото Алексея ВЯЗМИТИНОВА, БЕЛТА и Следственного комитета.