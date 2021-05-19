В столице продолжается крупнейшая Международная медицинская выставка «Здравоохранение»

Желающие выстраиваются в очередь, предварительно формируется список для того, чтобы знать, сколько флакончиков вакцины предварительно размораживать. Пациенты, заходя в специальный павильон, проверяют там состояние своего здоровья, получают первый компонент и ожидают 30 минут в оборудованной палатке - таков порядок. При себе обязательно иметь паспорт. Желающих много, это говорит о том, что массовые пункты востребованы. Жительница Минского района Ирина примчала с работы вместе с мужем, говорят - повезло, успели до завершения приема пункта, и вот обрабатывают руки антисептиком, установленным перед входом в павильон.Тем временем на Футбольном манеже сотни заинтересованных разглядывали новые изобретения. ОАО «Интеграл» представило разработанные белорусами телемедицинские стенды, программное обеспечение для которых придумали брестские программисты. Новинка предназначена для предрейсовых осмотров водителей с измерением давления, алкогольных паров, со встроенной камерой распознавания лица. Разработка настолько новая, что некоторые варианты даже не успели получить медицинский сертификат. Такой опыт сотрудники «Интеграла» нарабатывали два года, сейчас пора выходить на промышленное производство, которое берет на себя пинский филиал «Интеграла» «Камертон».рассказывают, что и раньше участвовали в подобных выставках, но с другими новинками: