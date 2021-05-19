В столице продолжается крупнейшая Международная медицинская выставка «Здравоохранение»

Сегодня на площадке Футбольного манежа продолжается крупнейший Международный медицинский форум «Здравоохранение», история которого длится четверть века. Организовал Минздрав Беларуси совместно с выставочной компанией ЗАО "Техника и коммуникации". Участвует порядка 130 экспонентов, это белорусские и мировые лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики. Как всегда, это крупнейший смотр новых достижений науки и практики. К слову, на территории Футбольного манежа работает массовый пункт вакцинации, где можно привиться против коронавируса.
Желающие выстраиваются в очередь, предварительно формируется список для того, чтобы знать, сколько флакончиков вакцины предварительно размораживать. Пациенты, заходя в специальный павильон, проверяют там состояние своего здоровья, получают первый компонент и ожидают 30 минут в оборудованной палатке - таков порядок. При себе обязательно иметь паспорт. Желающих много, это говорит о том, что массовые пункты востребованы. Жительница Минского района Ирина примчала с работы вместе с мужем, говорят - повезло, успели до завершения приема пункта, и вот обрабатывают руки антисептиком, установленным перед входом в павильон.
Тем временем на Футбольном манеже сотни заинтересованных разглядывали новые изобретения. ОАО «Интеграл» представило разработанные белорусами телемедицинские стенды, программное обеспечение для которых придумали брестские программисты. Новинка предназначена для предрейсовых осмотров водителей с измерением давления, алкогольных паров, со встроенной камерой распознавания лица. Разработка настолько новая, что некоторые варианты даже не успели получить медицинский сертификат. Такой опыт сотрудники «Интеграла» нарабатывали два года, сейчас пора выходить на промышленное производство, которое берет на себя пинский филиал «Интеграла» «Камертон». Представители организации Виталий Степанов и Владимир Якимович рассказывают, что и раньше участвовали в подобных выставках, но с другими новинками:
– Наша фирма – поставщик медицинской информационной системы. На таких форумах знакомимся с коллегами, зарабатываем известность. Допустим, только что к нам подходили экспоненты из Украины и Узбекистана. В Узбекистане в июне тоже подобная выставка планируется, и нашу компанию уже туда пригласили со своими разработками.
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В столице продолжается крупнейшая Международная медицинская выставка «Здравоохранение»
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