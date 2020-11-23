В столице на улучшение жилищных условий до конца года направят 1,6 тысячи многодетных семей

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома пояснила, что в Минске в очереди на жилье сейчас состоит 6,3 тыс. многодетных семей.С начала года на улучшение жилищных условий уже направлено 2,4 тыс. таких семей, еще 1,6 тыс. получат направление до конца года. Для этого администрациям районов уже выделено 1536 квартир в 15 объектах строительства, в том числе в двух домах в Смолевичах. Сейчас собирают заявления и занимаются распределением жилья между семьями. Только за минувшую неделю выделена 291 квартира. До конца года администрациям районов будет выделено еще 11 объектов строительства на 1629 квартир.Сегодня на оперативном совещании Владимир Кухарев призвал не оставлять без внимания и постоянно контролировать эти вопросы.