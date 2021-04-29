С 1 мая в Минске решением Мингорисполкома будет введен временный запрет на движение транспорта по ул. Брилевской. Текст соответствующего документа приведен на Национальном правовом интернет-портале.
Фото носит иллюстративный характер
«Временное запрещение движения транспортных средств, самоходных машин по ул. Брилевской на участке от ул. Кижеватова до ул. Аэродромной с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года до 24 часов 00 минут 31 августа 2021 года», – сказано в тексте документа.
Причина данного решения – проведение ремонтных и иных работ на территории.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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В столице на ул. Брилевской с 1 мая временно запретят движение транспорта
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