В столице Мексики машина въехала в группу паломников - пострадали 12 человек

Автомобиль врезался в группу пешеходов и велосипедистов в районе Койоакан на юго-востоке столицы Мексики 5 декабря. В результате аварии пострадали 12 человек, пишет ТАСС.
Согласно информации городского управления общественной безопасности, пострадавшими оказались паломники, направлявшиеся в базилику Девы Марии Гваделупской на севере Мехико. Они были госпитализированы в медучреждение с переломами и черепно-мозговыми травмами. Сведений об их состоянии в настоящий момент нет.
Представители властей задержали водителя автомобиля и находившегося вместе с ним пассажира. Отмечается, что в скором времени им будут предъявлены обвинения.
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