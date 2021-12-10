В столице Литвы счета за отопление выросли в два раза

Некоторые жители Вильнюса уже получили счета за отопление за ноябрь. Многие из них должны будут заплатить вдвое больше, чем за такой же месяц в прошлом году. Об этом сообщает портал Delfi.
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Журналист Delfi получил счета нескольких жителей Вильнюса и сравнил со счетами за ноябрь 2020 года. Например, отопление в квартире площадью 63 кв. м обойдется в 83,97 евро (в прошлом году – 39,39 евро). В этом году счет на 44,58 евро (или на 214%) больше.
"Вильнюсские теплосети" ранее сообщали, что отопление в 2021–2022 гг. значительно подорожало во всем мире из-за повышения цен на газ и биотопливо.
Чтобы облегчить жителям финансовое бремя, "Вильнюсские теплосети" и Вильнюсский муниципалитет приняли решение фиксировать рост счетов до 35%, а остальную часть откладывать. Такая возможность появилась с декабря 2021 года.
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